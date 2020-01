Sekou Doumbouya impressionne; Dwane Casey : « Il a mérité chaque seconde »

- in Detroit Pistons

By Christophe Brouet

L’attente a été longue pour Sekou Doumbouya, frustrante au départ, mais la joie n’en est sans doute que plus grande après ses deux premières titularisations en NBA et une performance tout simplement brillante cette nuit. Il a contribué à la victoire des siens face aux Warriors avec 16 points à 6/10 dont 4/7 à 3-pts, 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre. Pas mal pour un gamin de 19 ans, qui est devenu le premier Piston de moins de 20 ans depuis Andre Drummond à signer deux double-doubles lors de ses deux premières titularisations.

« C’est une super compagnie (sourire). Il est excellent. Il joue avec énormément de confiance. » Drummond

Ce qui impressionne c’est son attitude et l’absence apparente de stress.

« C’est mon gars. Il joue dur tout simplement, avec énergie. Il joue son jeu. Je lui dis à chaque match : ‘joue simplement ton jeu, fais ce que tu as à faire, ne réfléchis pas.’ Et c’est ce qu’il fait. » Bruce Brown « Je lui parle tout le temps et j’essaye de faire en sorte qu’il continue. Quand il est en jeu, il est parfois un peu perdu, mais il est vraiment à l’écoute, c’est un incroyable athlète et également un excellent défenseur. Deux double-doubles en deux titularisations, j’ai hâte de continuer de jouer avec lui. Sa progression est excellente. » Andre Drummond

La preuve de la confiance de Dwane Casey c’est son temps de jeu : 38 minutes pour un plus/minus de +19, les deux meilleures marques de son équipe.

« Il a mérité chaque seconde. » Casey

S’il a parfois été un peu perdu sur la défense de zone, il a parfaitement tenu Draymond Green, qui n’a pas pu mettre son empreinte sur le match avec seulement 2 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 fautes techniques synonymes d’expulsion. Réticent à donner du temps de jeu au Français car il n’était pas prêt selon lui, Dwane Casey est forcément satisfait, mais il ne veut pas trop s’enflammer.

« Je ne veux pas lui mettre trop de pression. Il est encore en développement. C’est un gamin de 19 ans. Je ne veux pas trop m’enflammer. C’est encore un gamin qui grandit. Il est là pour apprendre, se développer et contribuer. Sekou a fait un boulot solide. Il a mis ses shoots, ce qui était super, mais il est encore en train d’apprendre le boulot. » Casey

Il faut espérer toutefois pour Sekou que les retours de Blake Griffin et Markieff Morris ne vont pas être synonymes de retour en G-League et que ses apparitions y seront bien plus ponctuelles.

Via Pistons.com