Rick Carlisle sur Luka Doncic : « Il se fait défoncer; Les équipes prennent des libertés avec lui »

Cette saison, Luka Doncic se classe 4ème en NBA chez les joueurs tentant le plus de lancers-francs par match avec 9.1 en moyenne. Pourtant selon son coach Rick Carlisle, qui s’est exprimé sur le sujet avant la réception de Charlotte samedi, ce chiffre devrait être bien plus élevé car les défenses adverses dépassent régulièrement les bornes.

Pas du genre calimero, le sophomore candidat au titre de MVP et en tête des votes des fans pour le All-Star Game, reste d’accord avec son coach.

Le 29 décembre, il avait cumulé protocole commotion, entorse du poignet gauche et contusion au dos suite à une impressionnante chute après une faute de Dwight Howard. Mardi, c’était une contusion à la cuisse contre le Thunder d’Oklahoma City.

« Je n’aime pas ça, et je suis en constante communication avec les gens impliqués. Écoutez, c’est un super joueur, donc les défenses vont aller le chercher. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe est normal ou dans l’esprit de ce à quoi un match devrait ressembler. On doit faire en sorte que les arbitres en soient bien conscients. Parfois le niveau d’agressivité proposé par une équipe est si élevé qu’ils ne sifflent qu’un certain nombre de fautes. On a une équipe agressive, mais prendre des libertés ce n’est pas une bonne chose. Il a tout le temps des éraflures sur les bras, ce n’est pas bon. » Rick Carlisle