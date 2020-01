Laissé sur le banc la veille face aux Celtics, c’est cette nuit à la maison face aux Pacers que Vince Carter est devenu le premier joueur à évoluer lors de 4 « décennies » : 1990, 2000, 2010 et 2020.

VC becomes the first player in NBA history to have played in FOUR decades. Congratulations, @mrvincecarter15!#H15TORY | #TrueToAtlanta pic.twitter.com/bVWGP73OYp

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 5, 2020