Spencer Dinwiddie : « Avez-vous déjà rencontré un gagnant d’un concours qui n’a pas été invité à défendre son titre ? »

Spencer Dinwiddie ne se considère pas comme un gars qui a été snobé du All-Star Game car il ne s’attendait pas à être sélectionné. Le meneur des Nets n’a cependant même pas été autorisé à défendre son titre au Skills Challenge 2018, et c’est ce qui l’irrite.

« Faut le voir comme ça : J’ai gagné le Skills Challenge et je n’ai pas été invité pour défendre mon titre. » A déclaré Dinwiddie après la victoire 133-118 des Nets contre les Bulls au Barclays Center vendredi soir. « Qu’est-ce que ça veut dire au juste ? Avez-vous déjà rencontré un gagnant d’un concours qui n’a pas été invité à revenir le défendre ? Ça devient vraiment merdique. Les gens ne s’intéressent pas à moi. Je m’appelle Spencer. Arrêtez de jouer à ce jeu-là. »

Dinwiddie compile tout de même 21,4 points par match, soit sa meilleure moyenne en carrière, avec 6,5 passes et 3,3 rebonds. En 33 titularisations, il marque en moyenne 23,0 points et 7,1 passes, ce qui a maintenu les Nets hors de l’eau pendant les longues absences de Caris LeVert et Kyrie Irving. Mais, comme l’a dit Dinwiddie, il n’a jamais prévu d’être à Chicago le week-end du 14 au 16 février.

« Je vous l’avais dit, c’est un concours de popularité. » A déclaré le joueur, qui s’est depuis excusé

Kenny Atkinson, le coach de Brooklyn a estimé que non seulement Dinwiddie aurait dû y être, mais qu’Irving le méritait aussi, bien qu’il n’ait participé qu’à 19 des 47 matchs des Nets jusqu’à présent.