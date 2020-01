Delon Wright de retour dans un rôle d’energizer

Signé cet été par les Dallas Mavericks dans le but d’être titulaire au poste 1, Delon Wright a un tout autre rôle aujourd’hui. Il retrouve ainsi ses habitudes en tant que joueur sortant du banc. Rôle qu’il avait déjà lors de son passage à Toronto. Le frère de Dorell Wright, Ex-NBAer, s’est exprimé à ce sujet pour The Athletic.

Cette saison avec les Mavericks, il a accumulé en moyenne 7,5 points, 3,4 rebonds et 3,2 passes pour 20 minutes de moyenne. Il présente ainsi des statistiques très similaires à son ancien rôle aux Raptors. À propos de son rôle en sortie de banc, Delon Wright explique qu’il ne sait pas réellement pourquoi il n’est pas titulaire et que c’est une décision du coach.

Pourtant, cela n’a pas l’air de le contrarier plus que ça, et la raison est plutôt simple. Dallas dispose déjà d’un gros ball-handler en la personne de Luka Doncic.

L’année dernière, lors de son passage à Memphis dans le cadre du transfert lié à Marc Gasol aux Raptors, Delon Wright avait un rôle différent. Il menait le jeu et il préfère ce rôle-là.

« Oh, oui, je préfère définitivement le rôle que j’ai eu à Memphis. Savoir que je vais être le ball-handler et tout contrôler, c’est à peu près ce que j’attends de ma carrière, d’être dans ce genre de rôle. Mais nous ne gagnions pas, beaucoup de joueurs ont été blessés. J’étais vraiment capable d’avoir plus de responsabilités. »