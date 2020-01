Les Wizards ont fait leur choix, Gary Payton II reste

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Les Washington avait un choix à faire concernant le rookie Justin Robinson, dont le salaire allait devenir garanti pour la fin de la saison saison. Ils ont décidé de le couper.

Cela veut dire que Gary Payton II, qui a été signé via une hardship exception, a convaincu les Wizards et est le 15ème homme de l’effectif. Depuis sa signature il tourne à 6.9 points, 4.4 rebonds et 2.4 interceptions en 7 matchs.

Robinson n’avait joué que 9 matchs pour les Wizards et une moyenne de 1.4 point. Il a passé la majeure partie de son temps en G-League avec le Capital City Go-Go, où il tourne à 14.2 points et 6.1 passes.