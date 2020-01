Knicks : Marcus Morris réagit aux rumeurs après avoir battu son record en carrière contre une équipe qu’il intéresserait

Auteur de 38 points (record en carrière, 13/19, 6/7 à 3-points) dont 10 dans le 4ème quart-temps et 5 dans les 42 dernières secondes pour tenter jusqu’au bout de décrocher une victoire pour les Knicks (10-26) à Los Angeles dimanche, Marcus Morris (30 ans, 2,03 m) fait l’objet de rumeurs quant à un possible transfert. Ironie du sort, les Clippers (26-12) seraient intéressés.

« Je suis à New York. Ça ne va pas changer. J’aime notre équipe et notre futur. Je veux aider les jeunes à grandir. C’et pour ça que je voulais venir ici. C’est en moi d’être un leader. Je suis là pour les jeunes, pour les aider sur et en dehors du terrain. » Marcus Morris