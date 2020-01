Tristan Thompson : « Kyle Lowry est un Hall Of Famer, il est la colonne vertébrale de son équipe »

Tristan Thompson, le pivot des Cavaliers s’est récemment exprimé à propos d’un joueur qui selon lui mériterait d’entrer au Panthéon du Basketball. Ce joueur, n’est autre que Kyle Lowry. Le meneur des Raptors incarne l’identité de la franchise canadienne depuis 2012.

« Kyle Lowry est un Hall of Famer. » A déclaré Thompson au micro de Yahoo Sports. « Il est cinq fois All-Star, médaillé d’or olympique. Il est la colonne vertébrale de son équipe. Il fait tourner le navire et il joue à un haut niveau. Kyle est un bulldog, Il se donne toujours plus chaque soir. C’est pour ça que ses coéquipiers l’adorent. »

Souvent négligé par rapport à certaines performances décevantes en playoffs, Kyle Lowry reste tout de même un des tout meilleurs joueurs à son poste. Le message de Tristan Thompson l’a forcément touché, car même si son palmarès en dit long sur sa carrière, le meneur n’est pas forcément une évidence lorsqu’on parle du Panthéon du Basketball.

« C’est génial. C’est vraiment cool. » A expliqué le meneur de Toronto. « Entendre ça d’un gars comme Tristan, qui a gagné un titre et contre qui je me bats depuis des années, c’est génial. Je n’y fais pas forcément attention et je ne me nourris pas de ça. Mais c’est appréciable. Merci de dire ça. Je n’en fais pas un objectif, mais j’apprécie. »

Mais alors, pourquoi Lowry qui figure parmi les meilleurs à son poste est-il négligé ? Le principal intéressé pense savoir de quoi il en retourne. Selon lui, il n’est pas reconnu à sa juste valeur.

« Personne ne m’a jamais considéré comme un des meilleurs. » A déclaré Lowry. « Je suppose que c’est ce que je suis. Je ne suis pas tape-à-l’œil. Je ne suis pas sexy. Je suis juste un meneur d’1m83 qui se bat chaque soir pour gagner. Certains n’aiment pas ça, d’autres le respectent. »

Agé de 33 ans, Kyle Lowry ne se focalise pas sur sa potentielle intronisation au HoF, en revanche d’autres y pensent, comme son coach, Nick Nurse.

« Je pense juste qu’il est le cœur et l’âme de cette franchise. » A déclaré Nurse. « Vous continuez à tout changer autour de lui et il continue à sortir des victoires. Je pense que si vous le regardez, il a probablement un autre All Star game à disputer. Il a la possibilité de remporter une autre médaille d’or en 2020. Et puis le pourcentage de victoires ici à Toronto a été très bon, n’est-ce pas ? Donc je ne sais pas, mais je pense qu’il va s’y faire une place. »

Titré pour la première fois de sa carrière après la campagne incroyable des Raptors en 2019, Kyle Lowry a obtenu du crédit avec cette bague. D’autant plus que le joueur n’a jamais rejoint une autre franchise pour faire équipe avec des All-Stars.

« Je n’ai jamais été invité. J’ai fait mon chemin. Toronto a toujours été la meilleure situation pour moi, et l’endroit où je souhaitais être. Des échanges très durs ont été faits dans l’optique de gagner un titre, comme celui incluant DeMar DeRozan. Ça craint de perdre son meilleur ami, mais c’est un business. Ça a marché pour notre organisation, notre équipe et les joueurs qu’on avait ici. »

Quant à la suite de sa carrière, le meneur est resté quelque peu évasif même s’il souhaiterait grandement terminer sa carrière à Toronto.