3 jours de festivités à Miami pour le retrait du maillot de Dwyane Wade !

C’était dans les cartons depuis quelques jours, c’est désormais officiel, le Miami Heat retirera le maillot de Dwyane Wade le 22 février durant la mi-temps de la rencontre face aux Cleveland Cavaliers. Mais cela ne va pas s’arrêter là ! En effet, le Heat de Miami va fêter sa légende pendant 3 jours.

Le 21 février les festivités nommées L3GACY, démarreront à l’AmericanAirlines le vendredi à 20h avec un événement “The Flashback.” Cet événement rendra hommage à l’impact de Wade sur le basket NBA, le Miami Heat et la communauté du sud de la Floride. Les participants auront un aperçu de la cérémonie du retrait de maillot. Evénement auquel seuls les abonnés, les détenteurs de sièges premium et les partenaires pourront assister.

Le 23 février à 15h30 sera diffusé un long documentaire sur la carrière de Dwyane Wade à l’AmericanAirlines Arena. La légende du Heat fera une apparition à l’AAA.

⚡️ @DwyaneWade's #L3GACY will forever hang inside @AAarena.

Be a part of our 3-day #L3GACY Celebration presented by @Gatorade Zero ➡️ https://t.co/u3scwj4jHe pic.twitter.com/xq43jCJ46I

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 7, 2020