Programme NBA : Les Lakers accueillent les Knicks; Portland en visite chez les champions

6 matchs vous attendent ce soir en NBA et aucune grosse affiche. on aura tout de même des matchs potentiellement intéressants comme Raptors – Blazers, Nets – Thunder et Suns – Kings dans la course aux playoffs. Les Knicks seront eux à Los Angeles pour affronter les Lakers.

01h00 : Toronto Raptors – Portland Trail Blazers en direct sur beIN Sports 1

01h00 : Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons

01h30 : Brooklyn Nets – Oklahoma City Thunder

02h00 : Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves

03h00 : Phoenix Suns – Sacramento Kings en direct sur beIN Max 7

04h30 : Los Angeles Lakers – New York Knicks