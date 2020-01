Invité au Slam Dunk Contest NBA, Zach LaVine a un autre concours en tête

By Christophe Brouet

Et un nom de plus invité par la NBA au Slam Dun Contest. Après Dwight Howard, qui a accepté l’invitation, et Ja Morant, ESPN rapporte que, sans surprise, Zach LaVine a été aussi invité à participer au concours de dunks.

L’arrière a ouvert la porte à une participation ces dernières semaines mais pour l’instant il n’ pas pris de décision. Il a déjà participé en 2015 et 2016 et il s’était imposé. Cette fois il serait à domicile à Chicago.

« J’espère qu’ils vont me donner du temps pour réfléchir. Je sais qu’ils vont devoir trouver des candidats, mais je pense que je vais avoir un peu de flexibilité, j’espère, comme je suis à domicile. Ils m’ont demandé de participer l’an passé. Le fait que ce soit à Chicago s’est vraiment important. » LaVine

Il y a un concours pour lequel il accepterait l’invitation sans hésiter :

« Je veux faire quelque chose durant le weekend. Je veux faire le concours à 3-pts. J’ai besoin de temps pour me préparer au concours de dunks mais je réfléchis encore. Je vais voir dans les deux semaines qui viennent probablement. Je peux encore participer et gagner. Evidemment si j’y vais je vais me préparer assez pour gagner. Mais ce sera compliqué de faire mieux. » Zach LaVine

Via Bulls.com