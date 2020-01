Julius Randle : « Si vous voulez des explications, il faut demander à Rob Pelinka »

Drafté par les Lakers en septième position en 2014, Julius Randle a passé quatre ans à Los Angeles. Mais dès la fin de son contrat rookie, le front office a décidé de renoncer à ses droits. À ce moment-là, LeBron James venait de signer et les Lakers souhaitaient avoir de la flexibilité financière pour l’été 2019.

« Nous avons identifié au début de l’été qu’il fallait garder de la place sous le cap pour 2019, donc on pouvait voir que notre roster, à part LeBron, n’était pas construit avec des contrats sur plusieurs saisons. » Rob Pelinka, justifiant sa décision à l’époque.

L’ailier fort a donc été sacrifié, ce qui a permis plus tard à l’équipe californienne de récupérer Anthony Davis. Un bon move donc, mais Randle lui en a encore un peu sur le cœur et se dit déçu de la manière dont les choses se sont terminées.

« Ce n’était pas la bonne situation. Est-ce que j’aurais aimé que les choses se passent différemment ? Je ne suis pas le genre de personnes qui tombe dans les « Et si ». Tout s’est passé comme ça devait se passer, et je suis heureux d’être là où je suis actuellement. Ça fait de moi la personne que je suis aujourd’hui et je suis très heureux d’être un Knick. Est-ce que j’étais surpris de ne pas être resigné ? C’est la NBA, c’est un business. Je ne suis surpris par rien du tout. Si la situation avait été bonne, je l’aurais été. Mais ce n’est pas le cas. Si vous voulez des explications, il faut demander à Rob Pelinka, c’est du passé et je ne veux pas rentrer dans des détails. J’ai eu une super expérience à New Orleans et c’est une super expérience ici. J’ai tourné la page. » Julius Randle.

En tout cas, les fans l’apprécient toujours. Ils lui font un bel accueil à chacun de ses retours et ce sera probablement à nouveau le cas cette nuit, à l’occasion du match entre les Knicks et les Lakers.

« Ils ont toujours été exceptionnels ici. L’année dernière, vous pouvez appeler ça une vengeance si vous le voulez, j’ai marqué 35 points. L’énergie était très bonne. Les fans ne m’ont jamais hué ou haï et quand je suis revenu ils étaient heureux. J’ai une super relation avec eux et ce sera toujours une place spéciale dans mon cœur. De mon côté, j’ai joué quatre ans à Los Angeles et revenir en sentant la même énergie, avec le même sentiment… Je vais aller sur le terrain et jouer. C’est bon aussi de sortir du froid un peu et de voir du soleil. » Julius Randle.

Quant à son niveau de jeu avec les Knicks, Randle a connu un début de saison compliqué avant de redresser la barre. Depuis, il est très bon. Il tourne à 18,6 points, 9,1 rebonds et 3,3 passes décisives par match.

« Passer par des hauts et des bas, et différentes situations vous fait progresser en tant que personne et en tant que joueur. C’est ce qu’il s’est passé cette saison. » Julius Randle.

Via The New York Post.