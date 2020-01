By Christophe Brouet

Luka Doncic et Trae Young invités au concours de tirs à 3-pts

On devrait avoir un nouveau duel entre Luka Doncic et Trae Young le mois prochain. En effet, Yahoo! Sports rapporte que les deux jeunes stars ont été invités par la NBA pour participer au concours de tirs à 3-pts. LA NBA tente clairement d’entretenir une certaine « rivalité ».

Young aurait accepté l’invitation selon Y! alors que Doncic serait encore en réflexion.

S’ils ont un gros volume de shoots à 3-pts, on ne peut pas dire qu’ils sont les plus adroits : Doncic totalise 302 tentatives mais à seulement 33.1% et Young 320 à 37.5%.

A noter que Zach LaVine fait lui du lobbying pour avoir aussi une invitation.