By Christophe Brouet

Les Celtics tombent aussi dans le piège de l’équipe C des Wizards d’un super Ish Smith

Les Wizards, une nouvelle fois privés de Bradley Beal et de nombreux titulaires, ont accroché une nouvelle équipe à leur tableau de chasse : les Boston Celtics. Ils l’emportent chez eux 99-94, leur 12ème victoire de la saison et infligent à Boston leur 9ème revers.

Ish Smith est de nouveau l’homme du match, auteur de 27 points à 12/18 en sortie de banc, ce qui lui a valu des « MVP! » en fin de rencontre. Il a inscrit 14 de ses 27 points en dernier quart dont 10 de suite à 5/5. Sans 6 joueurs, les Wizards ont aussi pu compter sur les 19 points de Jordan McRae, les 17 d’Isaiah Thomas ou encore les 15 de Troy Brown Jr. Les joueurs de la capitale shootent à 46.4% dont 7/21 de loin alors que Boston est limité à un horrible 34.7% aux tirs dont 8/37 de loin. Sans Kemba Walker, aucun autre C’s n’a réussi à les sortir du piège, Jaylen Brown (23 points à 7/22 dont 2/10 à 3-pts et 12 rebonds), Jayson Tatum (17 points à 8/20 dont 1/4 à 3-pts) et Gordon Hayward (10 points à 4/11 dont 1/5 à 3-pts et 10 rebonds) n’étant pas dans un grand jour.

Jamais les Celtics n’ont mené dans ce match, Auteur d’une entame très compliquée, limités à 11 unités dans le premier quart. Ils ont couru derrière le score mais sans être jamais véritablement détachés puisque leur plus gros retard a été de 11 points. On s’attendait à ce qu’ils finissent par revenir et prennent l’avantage en seconde mi-temps. Ils sont bien revenus, sur un tir à 3-pts, Brown a égalité à 80-80 à 8 minutes de la fin, mais Ish Smith a réussi un 8-0 à lui tout seul dont Boston ne s’est pas remis.