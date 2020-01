Les Rockets dégraissent

Les Houston Rockets ont décidé de couper Gary Clark selon Shams. Le contrat de ce dernier allait être garanti à partir de demain et il aurait touché l’intégralité de ses 1,417 million de dollars. Cette opération permet aux Rockets de réduire leur cap hit. alors qu’ils sont proches de la luxury tax.

Il s’était imposé comme un membre de la rotation de Mike D’Antoni lors de sa saison rookie mais depuis la fin de cette dernière il a vu son temps de jeu bien diminuer. Depuis le début de saison il tourne à seulement 3.9 points et 2.2 rebonds en 11.8 minutes en 18 rencontres.

Cela va leur permettre aussi d’avoir un spot et de la flexibilité à l’approche de la deadline et de la période des buyouts

The Rockets are waiving swingman Gary Clark, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

