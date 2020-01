Les Lakers ont touché deux mots à la NBA de l’arbitrage

Entre les gesticulations de LeBron James après une action où il estimait avoir mérité des lancers francs et la technique de Frank Vogel dans le dernier quart, c’est assez clair que les Lakers n’étaient pas très heureux de l’arbitrage pendant leur victoire face aux Pistons (106 à 99). Vogel lui-même a d’ailleurs confirmé en conférence de presse.

« Qu’est-ce que je peux dire ? C’est pour ça que j’ai reçu une faute technique. On va juste dire que je voulais que mes gars arrêtent de faire des fautes et que je voulais aussi pointer du doigt quelque chose. Je vais en rester là et garder mon argent (en évitant une amende ndlr). » Frank Vogel.

En première mi-temps, les Lakers n’ont tenté que cinq lancers francs, contre 15 pour les Pistons. Un écart que l’on retrouve en fin de rencontre, avec 35 contre 23. Mais cette différence peut aussi s’expliquer par la volonté des Pistons d’aller dans la raquette, ce qui a permis aux Lakers de réussir 20 contres sur la rencontre. Mais Vogel estime plutôt que les Pistons ont filouté pendant toute la rencontre.

« Plus la balle bouge, plus il y a de rotations en défense et ils n’ont pas le choix de faire faute près du panier. Voilà la bonne manière d’aller sur la ligne des lancers. J’ai aussi parlé à mes gars d’autres manières de récolter des fautes, comme par exemple prendre le contact quand ils ne sont plus sur leurs appuis à trois points, on ne le fait pas assez bien. On n’utilise pas de feintes de tir de manière générale. On doit être plus intelligent quand on est dans le bonus. Il y a trop de fois où, quand on est dans le bonus, on ne va pas vers le panier pour essayer de récolter de créer du contact et de récolter des lancers. » Frank Vogel.

« Je suppose que pour aller plus souvent sur la ligne on doit être plus agressif. La réponse, ce n’est pas de se plaindre, même si ça nous arrive de le faire. Il faut juste être plus agressif. Je ne pense pas qu’il y ait une clé, on doit juste juste aller sur le terrain et faire le boulot. » Alex Caruso.