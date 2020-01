3 de suite pour Memphis; Detroit retrouve la victoire, Sekou Doumbouya se montre encore, Derrick Rose clutch; Le comeback des Kings

- in Résultats et highlights NBA

Retour sur les derniers matchs de la nuit

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 113-115

14ème victoire de la saison pour les Pistons, la seconde en trois matchs. Ils dominent sur le fil les Cavaliers 115-113 grâce à un gros dernier quart, remporté 31-18. Derrick Rose a été clutch avec le shoot pour passer devant à 27 secondes tu terme. Le meneur signe 24 points à 9/21 et 7 passes, bien aidé par les 23 points à 8/12, 20 rebonds et 5 passes d’Andre Drummond, les 18 points à 7/10 dont 4/6 à 3-pts de Tony Snell, et surtout les 15 points à 6/9, 2 rebonds et 3 interceptions de Sekou Doumbouya. En face le duo Kevin Love (30 points à 12/15 dont 4/6 à 3-pts et 9 rebonds) – Collin Sexton (20 points à 7/19) n’a pas suffi. En réussite pendant 3 quarts, les Cavs l’ont perdu en 4ème quart.

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 119-112

3ème victoire de suite pour les Grizzlies, qui se prennent à réver avec un bilan de 16-22 qui les place à seulement 0.5 match des playoffs ! Ils dominent les Wolves 119-112 sous l’impulsion d’un super trio Dillon Brooks (28 points à 11/20 dont 2/4 à 3-pts), Ja Morant (25 points à 12/18 et 7 passes) et Jaren Jackson Jr. (21 points à 7/15 dont 4/10 à 3-pts et 7 rebonds). ils ont remonté 8 points de retard dans les 7 dernières minutes en remportant le dernier acte 37-28 avec 31 points de leur super trio ! Privés de Karl-Anthony Towns, les Wolves continuent de dégringoler, incapables de contrer le retour de Memphis. Jarrett Culver est le meilleur joueur des siens avec 24 points à 8/11 et Andrew Wiggins n’a pas assez pesé avec 15 points à 6/13.

Phoenix Suns – Sacramento Kings 103-114

Ca va un peu mieux pour les Kings avec un second succès de suite, à Phoenix, sur le score de 114-103. Cela leur permet d’afficher un bilan de 15-23 et de n’être qu’à 1.5 match de la 8ème place. Ils ont réalisé un énorme dernier quart pour renverser Phoenix avec un 36-16 ! Ils avaient compté jusqu’à 21 points de retard en 3ème acte. Sacramento a été porté par les 27 points de De’Aron Fox, les 19 de Nemanja Bjelica et les 16 de Buddy Hield. Le banc fait aussi le job avec 15 points pour Trevor Ariza, 12 pour Dewayne Dedmon et 10 de Cory Joseph. Les Suns ont eux calé en dernier quart malgré 34 points de Devin Booker à 12/21 et 21 points à 10/14 de Deandre Ayton