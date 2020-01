Les Lakers écrasent les Knicks sous l’impulsion de LeBron James mais perdent Anthony Davis

6ème victoire de suite pour les Lakers, qui ont largement dominé les Knicks sur le score sans appel de 117-87. La soirée aurait pu être parfaite sans la blessure d’Anthony Davis, victime d’une contusion au sacrum sur une lourde chute. Les Lakers affichent désormais un bilan de 30-7 contre 10-27 aux Knicks.

Malade, LeBron James a encore sorti un gros match, auteur de 31 points à 9/19 dont 6/12 à 3-pts, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, bien aidé par les 16 points à 6/11 de Kyle Kuzma et les 15 à 5/7 dont 3/4 à 3-pts de Kentavius Caldwell-Pope. 5 Lakers signent au moins 10 points alors qu’Anthony Davis est limité à 5 points à 2/8, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contre sen 28 minutes, touché en 3ème quart. Ils shootent à 50% dont un superbe 17/36 de loin, ce qui n’a laissé aucune chance aux Knicks, limités eux à 38.9% dont 4/20 à 3-pts et 9/16 aux lancers. Pour ne rien arranger Bobby Portis a été expulsé pour une vilaine faute sur KCP. RJ Barrett est le meilleur scoreur des siens avec 19 points à 9/19 alors que Julius Randle signe 15 points à 5/16 et 10 passes. Frank Ntilikina ajoute 7 points à 2/5 et 2 passes en sortie de banc en 14 minutes

Après un premier quart équilibré, les Lakers ont pris le large dans un second quart remporté 36-24. ils ont passé un 10-0 sous l’impulsion de Kuizma et LeBron et pour mener 42-30. Ils n’ont plus jamais regardé derrière avec une avance de 17 points à la pause et un écart qui s’est creusé en dernier quart pour atteindre les 30 points