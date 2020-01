A Boston, Enes Kanter tente d’améliorer sa défense

En ayant signé sa meilleure performance défensive en carrière avec 6 contres récemment, Enes Kanter a prouvé à tout le monde qu’il pouvait se mettre au diapason en défense. Son coach, Brad Stevens en est d’ailleurs le premier étonné. La performance de Kanter a été réalisée contre les Hornets la veille du nouvel an où les Celtics se sont imposés sur le score de 109 à 92.

La performance de Kanter a d’ailleurs beaucoup fait jaser dans le vestiaire et le pivot a eu le droit à quelques blagues de la part de ses coéquipier mais surtout de Brad Stevens.

« Je dois retourner regarder les six contres. Je ne suis pas sûr qu’il ait contré 6 tirs, mais peu importe. » A expliqué Brad Stevens en rigolant. « Je ne sais pas ce que les gens appellent des tirs contrés de nos jours. »

Cette bonne performance de la part du Big Man montre que malgré ses grosses lacunes, le joueur tente tout de même de s’appliquer et d’être utile en défense. Lorsqu’il est arrivé en Pennsylvanie, Kanter avait cette étiquette de joueur au poste, gros rebondeur. Des atouts qui sur le papier correspondaient bien aux besoins de Boston après la perte d’Al Horford cet été. Cependant, le joueur a vite appris qu’il devait se mettre au diapason en défense s’il voulait obtenir du temps de jeu.

« Dès le premier jour où je suis arrivé ici, c’était notre principal objectif, la défense. » A déclaré Kanter à NBC Sports Boston. « Tout le monde, l’équipe, l’organisation, ils savaient que je pouvais jouer du post-up, marquer et prendre des rebonds. Mais pour que nous puissions passer au niveau suivant, la défense… c’est mon principal objectif. Avec le système de Brad, et si vous jouez avec des joueurs comme ça, le jeu devient tellement plus facile défensivement. »