Goran Dragic : « Sérieux les gars, je ne suis pas si vieux »

Du haut de ses 33 ans, Goran Dragic commence à voir son corps grincer. L’année dernière, il n’a pu jouer que 36 matchs à cause d’un genou récalcitrant, qui a dû se faire opérer. Alors forcément, le Slovène s’attendait à avoir du mal cette saison.

« Je n’ai pas fait grand-chose pendant le camp d’entrainement. Je me suis donné à fond pendant quelques jours, et mon genou a réagi. On m’a dit que c’était parce que j’avais besoin de m’habituer à autant l’utiliser. » Goran Dragic.

Pas très rassurant donc pour le meneur, qui s’attendait à louper quelques matchs pour reposer son genou cette saison. Mais il n’en est rien, et Dragic a participé à 26 des 36 matchs du Heat. Dix rencontres loupées, ça fait beaucoup, mais aucun de ces manquements n’est arrivé à cause de son genou.

« Mon genou va bien, il n’y a pas de problèmes. Si je ne m’étais pas fait mal aux adducteurs, j’aurais sûrement joué chaque rencontre. Je suis heureux de la manière dont mon genou réagit. Je me sens bien et j’espérais que tout se passe comme ça, donc c’est parfait. » Goran Dragic. « Touchons du bois. Nous avons un plan très détaillé et réfléchi pour lui. Le plus important, c’est de gérer ses minutes pendant la l’année. Le faire sortir du banc le protège de lui, me protège de moi et nous protège de nous parce que je pourrais facilement le faire jouer 35 minutes sinon. Mais il est en bonne santé. Nous n’avons pas trop matchs en quatre jours donc c’est bon. Il a l’air en forme, frais. Comme toujours ! » Erik Spoelstra.

Comme pour prouver que tout va bien, Dragic vient de caler 28 points et 13 passes face aux Blazers. Des records de saison pour lui.

« Je joue mieux lors de certains matchs, et moins bien pour d’autres. Mais au moins je sais que je peux faire beaucoup de choses comme j’en avais l’habitude. Ça me donne de la motivation et de la confiance, et ça ne va que s’améliorer. Je sais que j’en ai encore sous la pédale, je pense que c’est le plus important. Je ne suis pas satisfait et je me donne à fond, j’essaie encore de renforcer ma jambe. » Goran Dragic.

Depuis le début de la saison, Dragic tourne à 15,9 points (45% aux tirs), 3,2 rebonds et 5 passes décisives en 28 minutes de jeu. Et le tout avec une grosse protection sur son genou.

« La transition a été facile. Ils m’ont dit que c’était mieux si je jouais avec ça, qu’ils se sentiraient plus à l’aise. J’ai dit OK. Au final, ils me payent et je dois faire ce qu’ils me demandent. Je me suis habitué, et ça ne me pose aucun problème. Maintenant, je me sens même bizarre quand je ne l’ai pas. Ça marche en tout cas, je n’ai pas de problèmes. Pourquoi je changerais ? » Goran Dragic.

Le meneur a également changé son jeu : moins de drives et plus de trois points (5,7 par match cette saison, record en carrière). Le tout avec une belle réussite de loin : plus de 41%.

« Je pense que je peux encore jouer trois ou quatre ans facilement. Bien sûr, ça va dépendre de ma santé. Pour l’instant c’est bon. Je fais tout ce qu’il faut, ce qu’on me dit de faire pour préparer mon corps et être frais. Si je continue à jouer comme ça et à me sentir comme ça, tout ira bien. Je ne suis pas si vieux, quand beaucoup de gens disent ça, ça reste dans la tête. Je leur réponds : « vraiment les gars, je ne suis pas si vieux, je peux encore jouer. Je suis toujours en forme. » L’âge, c’est juste un nombre. Je vois les choses comme ça. Bien sûr, il faut se préparer différemment, manger différemment. Mais ça fait partie du jeu et j’aime ça. » Goran Dragic.

À noter que le meneur sera en fin de contrat à la fin de la saison.

