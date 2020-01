Pas d’opération pour Jonathan Isaac

Une petite bonne nouvelle du côté du Magic à propos de Jonathan Isaac… Bon, l’ailier devrait toujours manquer plusieurs mois de compétitions pour se remettre de son entorse au genou, accompagnée d’une contusion osseuse, mais il ne se fera pas opérer.

Le Magic affiche pour le moment un bilan de 17 victoires pour 20 défaites. C’est suffisant pour être septième à l’Est, mais ils auront du mal à garder le même rythme de croisière avec l’absence d’Isaac. Le sixième choix de la draft 2017 tournait à 12 points, 6,9 rebonds et 1,4 passe décisive depuis le début de la saison. Des statistiques pas incroyables, mais c’est surtout en défense que son impact se faisait sentir. L’ailier fort affiche en effet en plus 2,4 contres et 1,6 interception par rencontre.

.@OrlandoMagic F Jonathan Isaac is still likely to miss multiple months with his sprained left knee and bone bruise, but the good news is that he will be able to avoid surgery. Isaac’s knee will be treated with rest and rehab.

— John Denton (@JohnDenton555) January 8, 2020