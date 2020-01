Anthony Davis a dû abandonner ses coéquipiers en 3ème quart suite à une lourde chute sur le dos. Les premiers examens sont plutôt rassurants puisque les Lakers annoncent une contusion du sacrum. Il pouvait marcher et passera de plus amples examens dès ce soir, notamment une IRM. Il devrait être out pour le prochain road trip à Dallas et Oklahoma City