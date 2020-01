Isaiah Thomas a sa petite idée sur les raisons de la progression de Jaylen Brown

Avant-hier soir la confrontation entre Boston et Washington était une nouvelle fois l’heure des retrouvailles pour Isaiah Thomas et son ancienne équipe. Le petit meneur en a ainsi profité pour parler de ses anciens coéquipiers et notamment Jaylen Brown avec qui il a gardé une bonne relation. Thomas n’avait d’ailleurs pas loupé l’arrière des Celtics lorsqu’il avait coupé ses cheveux en début de saison.

« Je veux dire, ses cheveux craignent. » A expliqué Isaiah au Boston Herald. « Je ne sais pas ce qu’il peut faire pour que ça aille mieux. »

Une remarque qui a bien fait sourire Jaylen Brown expliquant ainsi que c’était comme ça depuis le début.

« Ça ne va pas s’arrêter. Ça ne va clairement pas s’arrêter. C’est comme ça notre relation avec IT. » A déclaré Brown. « Ça ne me dérange pas. Depuis que je suis arrivé là-bas, Isaiah en parle. Pourquoi s’arrêter maintenant ? »

Le meneur des Wizards a surtout évoqué la grande ascension de son ancien coéquipier, l’un des joueurs ayant le plus progressé cette année.

« Il joue le meilleur basketball de sa carrière et c’est ce qui est le plus important. » A déclaré Thomas. « Je plaisante juste avec lui. Ses cheveux ne sont pas si mal. C’est toujours amusant de le charrier. Mais sur une note plus sérieuse, je suis heureux pour lui. Je pense que le fait d’être payé lui a enlevé un gros poids, et maintenant il peut se concentrer sur le basketball. C’est ce qu’il fait, et il n’a montré qu’une partie de ce dont il est capable. Il a tellement de talent. Je suis heureux pour lui. »

Interrogé sur les domaines de progression de l’arrière des Celtics, Isaiah Thomas a développé son raisonnement en parlant notamment de la confiance acquise par le joueur.

« Je pense que c’est sa confiance. Tout le monde a toujours su qu’il avait le talent pour être un grand joueur de basketball dans cette ligue. La confiance est ce qui vous fait passer de bon à très bon, et il est sur la voie de l’être. Il croit en lui plus que quiconque et c’est aussi la moitié du travail. Je suis heureux de le voir progresser comme il le devrait. »

Cette relation est d’ailleurs beaucoup plus vaste que ce que les joueurs veulent bien montrer à travers les réseaux sociaux.

« IT m’envoie toujours des messages. Il y a les messages publics, mais personne ne voit ceux où il dit : “Continue à travailler” Explique Brown. “Il continue à me parler en m’envoyant des SMS comme pour continuer à travailler et il est content de mon jeu et des choses que j’ai améliorées. Il a vraiment été un bon modèle dans ce sens.”

Même si cela fait plusieurs années à présent qu’Isaiah Thomas ne joue plus à Boston, son aura résonne encore en Pennsylvanie.

“Isaiah était un pilier dans la communauté, mais il était aussi très apprécié. ” A déclaré Brown. “Je pense qu’à Boston, il a été bien reçu, pour la plupart. Je ne pense pas que je serai un jour aussi apprécié qu’il l’était, mais peut-être en prenant ses conseils.”

Cette saison, Jaylen Brown compile 20,7 points de moyenne à 51,1 % de réussite, dont 39,9 %, derrière la ligne tout en ajoutant 7,2 rebonds et 2,3 passes décisives. Comparée à l’année dernière où il n’était pas titulaire et avait compilé 12 points de moyenne, la progression est remarquable. Assez remarquable pour valoir le trophée de MIP à la fin de la saison ? Seul l’avenir pourra répondre à cette question.