- in Rumeurs transferts NBA Free Agency

By Christophe Brouet

Avant le début de saison, Bogdan Bogdanovic a assez logiquement refusé une prolongation de contrat, et il n’a pas caché non plus que son rôle de 6ème homme n’était pas celui qui recherchait sur le long terme, de ce fait il semble être un joueur susceptible d’être échangé. Son nom a déjà circulé dimanche lorsque le NY Times a rapporté que les Kings auraient contacté les Lakers au sujet de Kyle Kuzma. Marc Stein suggérait que pour que les Lakers lâchent leur ailier, il faudrait au moins le Serbe en contrepartie.

Selon The Athletic, actuellement les Kings ne chercheraient pas activement à échanger leur futur free agent avec restriction. Ils sont sans doute à l’écoute des offres qui leur sont faites ou leur seront faites, mais une source de The Athletic rapporte que pour que les Californiens le lâchent il faudra faire une offre « folle ».

Depuis le début de saison l’arrière tourne à 14.5 points à 42.6% dont 38.3% à 3-pts, 3 rebonds et 3.6 passes.