Anthony Davis sur le Slam Dunk Contest : « Ce n’est pas moi »

LA NBA a invité Derrick Rose, l’enfant du pays au All-Star Weekend pour participer au Skills Challenge, et Zach LaVine aussi, joueur des Bulls, pour le concours de dunks, mais ne comptez pas sur Anthony Davis, régional de l’étape, pour être présent au concours de dunks. Pas de duel en vue avec son coéquipier Dwight Howard alors qu’il alimente pourtant les Tops 10.

« Ce n’est pas moi. Je suis seulement un dunkeur en match. Les trucs que je vois Dwight faire et tous les autres gars, comme Zach LaVine, je ne peux pas le faire. Non. » Davis.

Il pointe actuellement en 3ème position au nombre de dunks réussis, et s’il fait une apparition lors du Slam Dunk Contest, ce sera uniquement pour aider Dwight Howard s’il en a besoin.

On est curieux de voir ce que proposera Dwight Howard car déjà qu’il est rare de voir des joueurs de ce gabarit au concours, des gars de 34 ans ne participent normalement jamais.

« Cela se voit qu’il est de nouveau très heureux d’être ici. Les trucs qu’il fait à l’échauffement, c’est quelque chose que nous voulons plus voir. Il a déjà gagné le concours et nous sommes excités qu’il y participe de nouveau. Vu ce qu’il fait à l’entraînement, il a encore du jump. Il peut encore décoller. Et s’il veut mon aide, je serais plus qu’heureux de l’aider. » Davis