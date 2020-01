Hier soir dans l’opposition entre Brooklyn et Oklahoma City, un joueur en particulier a brillé de par ses actions clutch. Il s’agit de Chris Paul, le meneur de 34 ans a assassiné à lui seul une équipe des Nets incapable de le stopper dans un 4 ° quart-temps teinté de son empreinte. Auteur de 28 points à 9/15 au tir dont les 20 derniers entre le 4° quart-temps et la période de prolongation, CP3 a donné une leçon à ses adversaires du soir. L’arme du crime n’est autre que l’atout fétiche du joueur, son fameux jumper en tête de raquette avec lequel il a puni de nombreuses équipes au cours de sa carrière.

« C’est un panier assuré. » A déclaré Abdel Nader à EPSN . « Il a fait ça toute l’année et plus spécifiquement en fin de match. »

Alors qu’OKC était mené 96-89 à 3 minutes du terme, on aurait pu penser que la victoire allait échappé aux hommes de Billy Donovan. Pourtant, comme il l’a fait à plusieurs reprises cette saison, Chris Paul a pris les choses en main en inscrivant plusieurs paniers clutchs permettant de coller un joli 8-0 et d’arracher la prolongation. Sur 3 des 4 dernières possessions du Thunder, CP3 a utilisé un écran de Steven Adams pour enfiler 3 jumpers dont il a le secret. Dans les cinq minutes supplémentaires, il a fait de Jarrett Allen sa victime à deux reprises sur des stepback-jumper confirmant le danger qu’il représente chaque soir.

« La ligue a changé il y a quatre ou cinq ans. Tout le monde joue le drop et ils abandonnent ce tir. Le coach et mes coéquipiers me permettent de prendre ce genre de tir. J’essaie d’en rentrer le plus possible. » A expliqué Paul. « C’est pourquoi Dennis Schröder et nous tous, nous avons une sorte blague entre nous, quand nous arrivons en tête de raquette, nous crions “layup” parce que c’est notre version d’un layup ».