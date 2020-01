- in Highlights

By Christophe Brouet

Dillon Brooks (28 points à 11/20 dont 2/4 à 3-pts), Ja Morant (25 points à 12/18 et 7 passes) et Jaren Jackson Jr. (21 points à 7/15 dont 4/10 à 3-pts et 7 rebonds) ont mené les Grizzlies à la victoire en leur permettant de remonter 8 points de retard dans les 7 dernières minutes en remportant le dernier acte 37-28 avec 31 points des 3 !