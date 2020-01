Derrick Rose : « Tout ce que je sais c’est que c’est rentré »

- in Detroit Pistons

By Christophe Brouet

Première moitié de saison compliquée pour les Pistons, qui en plus d’être mal classés, ont appris une terrible nouvelle hier avec l’opération au genou de Blake Griffin. Sa saison est sans doute terminée, mais pas celle de Detroit, qui a encore l’espoir de pouvoir accrocher une des 8 premières places. Cela passe par des victoires, notamment sur des équipes moins bien classées. Et c’était très mal embarqué cette nuit à Cleveland puisqu’ils se sont retrouvés menés de 15 points en première mi-temps. Mais ils se sont accrochés et ont fini par revenir pour l’emporter

« Nous ne voulions pas finir le road trip de la sorte. Nous sommes tout simplement heureux d’avoir gagné, surtout au vu de la façon dont nous avons joué en première mi-temps. » « C’est une victoire à l’extérieure après un road trip où nous avons bataillé. Nous avons bien fini alors que nous n’avions pas bien joué en première mi-temps, mais nous avons rebondi. » Dwane Casey

Ils peuvent notamment remercier Derrick Rose. Le meneur, auteur de 20 de ses 24 points (à 9/21 et 7 passes) en seconde mi-temps, a surtout réussi le panier qui a mis définitivement les siens en tête à 27 secondes du buzzer sur ce shoot en déséquilibre entre le floater et le runner

« Je pense que c’était un floater, un petit floater. Tout ce que je sais c’est que c’est rentré. »

Ils ont aussi pu compter sur un énorme Andre Drummond, qui signe son 38ème 20/20 en carrière avec 23 points à 8/12, 20 rebonds et 5 passes.

« Vous pouvez utiliser tous les superlatifs que vous avez pour lui. Il a fait un grand match. » Dwane Casey

Avec 14 victoires et 24 défaites, les Pistons sont loin d’être éliminés de la course aux playoffs puisqu’ils n’ont au final que 3 matchs de retard sur les Nets, en grande difficulté.

Via Pistons.com