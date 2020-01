Et voilà les Grizzlies ! Jae Crowder : « C’est une jeune équipe, je ne veux pas trop m’enflammer »

Sur une série de 2 victoires, les Memphi Grizzlies avaient une bonne occasion d’enchaîner face à une équipe qu’ils avaient déjà battue à deux reprises cette saison : les Wolves, qui plus est privés de Karl-Anthony Towns.

Cela n’a pas bien commencé pour les hommes de Taylor Jenkins. Dominés, ils se sont retrouvés avec 14 points de retard en milieu de second quart. Mais ils se sont accrochés et ont fait un run important avant la pause sous l’impulsion de Jae Crowder et Brandon Clarke pour revenir à seulement 5 points. Toujours derrière au score en 3ème, c’est dans les 12 dernières minutes qu’ils ont produit leur effort dans le sillage d’un trio déchaîné : Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks et Ja Morant. Les trois ont tout simplement inscrit 31 points à 13/20 dans le dernier quart pour permettre aux leurs de remporter l’acte 37-28 et de repartir avec la victoire. Morant et JJJ n’ont pas hésité à prendre le match à leur compte malgré leur jeune âge.

Ja and Jaren took over in crunch time against the Timberwolves 😤 pic.twitter.com/QipLAYYZIL — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 8, 2020

« C’est énorme. Félicitations à eux et à toute l’équipe. Ils ont adopté cette mentalité qu’un match c’est 48 minutes. Les 24 premières minutes n’ont pas été super pour nous, pas simplement collectivement, mais aussi individuellement. JJ ne rentrait pas beaucoup de shoots, mais ses coéquipiers ont continué de le trouver, Ja a continué de le servir et les autres gars aussi. Défensivement nous avons changé notre plan. Nous avons commencé à switcher sur tout. La communication a été géniale, ce qui n’était pas le cas en première mi-temps […] Évidemment c’est un super comeback pour aller chercher la victoire. Nous continuons juste de leur apporter ce que nous avons construit lors du dernier mois. » Jenkins

Ce succès c’est donc le 3ème de suite pour Memphis et le 6ème lors des 9 derniers matchs.

« Ça en dit long sur notre progression. Je pense que nous avons fait du bon boulot pour progresser à chaque rencontre, peu importe le résultat. Nous faisons du bon travail sur la vidéo, nous essayons de progresser, de faire les bonnes actions des deux côtés du terrain. Je pense que nos gars sont sur la même longueur d’onde la plupart du temps, ce qui est le signe d’une bonne équipe. Une bonne équipe qui grandit et essaie de jouer juste. » Crowder

Avec un bilan de 16-22, les jeunes pousses de Memphis se retrouvent surtout à seulement 0.5 match de la 8ème place ! Personne ne les voyait lutter pour les playoffs il y a encore quelques semaines

« Notre équipe était mise à l’écart et nous surprenons les gens avec des victoires dernièrement. J’ai le sentiment que quand tu prends les matchs l’un après l’autre, tu bloques tout ce bruit, tu oublies où tu es dans le classement, tu ne le regardes pas trop, et tu te concentres sur le match. » Crowder

Mais Jae Crwoder, qui a de l’expérience, va éviter de s’enflammer.

« Nous allons prendre les matchs l’un après l’autre. C’est une jeune équipe, je ne veux pas trop m’enflammer. Évidemment nous sommes placés où il faut pour nous hisser en playoffs. » Crowder

Via Grizzlies.com