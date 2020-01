4 à 6 semaines d’absence pour Kevin Porter Jr.; Deux signatures pour 10 jours à Cleveland

Alors que les Cavs avaient annoncé il y a 3 jours que Kevin Porter Jr. (19 ans, 1,93 m), victime d’une entorse du genou droit, devait être ré-évalué dans 2 semaines, on apprend ce soir que le rookie sera finalement absent 4 à 6 semaines.

En 34 matchs joués cette saison, le 30ème choix de la draft 2019 sorti de USC tourne à 8.5 points, 3.3 rebonds et 1.9 passe par match.

Par ailleurs selon The Athletic, Cleveland va signer Tyler Cook et Alfonzo McKinnie pour 10 jours. Les deux avaient été coupés il y a 3 jours. Cook était en two-way contract et McKinnie avait été remercié avant que son contrat ne devienne garanti.

The Cavs plan to sign Tyler Cook to a 10-day contract, sources tell @TheAthleticNBA.

Also: Rookie Kevin Porter Jr. is now likely to miss 4-to-6 weeks with his left knee injury, sources said.

