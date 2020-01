Alex Len en plein doute sur son avenir : « Tout ce que je peux faire, c’est continuer à travailler »

Depuis quelques jours, des rumeurs indiquent que le front-office des Hawks ainsi que celui des Pistons seraient en discussions plus qu’avancées pour un trade concernant Andre Drummond. Alex Len, le jeune pivot d’Atlanta voit ces rumeurs d’un mauvais œil, car en cas de transfert de Drummond à Atlanta, son avenir en serait perturbé.

Le joueur se poserait alors plusieurs questions quant à sa place dans l’effectif et surtout quant au fait de savoir s’il fait vraiment partie des plans de Lloyd Pierce. Titulaire les 9 premiers matchs de saison régulière, il est aujourd’hui cantonné à un rôle en sortie de banc.

« À ce stade, si je finis les matchs, je suis content. » A déclaré Len au micro de The Athletic. « La plupart du temps, ce n’est même pas la question de savoir qui commence les matchs, mais plutôt qui les termine. Vous pouvez commencer les matchs, mais les meilleurs joueurs vont toujours terminer les matchs. Quand je termine les matchs, j’en suis fier parce que ça me fait du bien et ça me donne envie de travailler encore plus dur. En ce moment, je ne me soucie pas vraiment de sortir du banc, de commencer, de jouer 15 à 20 minutes. Je veux juste sortir du banc et jouer quand même, et tout va s’arranger ».