- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Seulement 4 matchs ce soir mais deux belles affiches. A 3h30 il y aura le grand retour de Russell Westbrook à Oklahoma City pour un match qui devrait être très intéressant. On suivra aussi l’affiche à l’Est entre les Sixers et les Celtics même si Joel Embiid sera out. Portland sera dans le Minnesota

01h00 : Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers

01h00 : Philadelphie 76ers – Boston Celtics

02h00 : Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers

03h30 : Oklahoma City Thunder – Houston Rockets