All-Star Game NBA : le deuxième point sur les votes !

By ClemFiz

Le deuxième point sur les votes est tombé et voici les résultats :

LeBron James a repris la tête des votes devant Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo.

On rappelle que le vote des fans compte pour 50%, les 50% restants étant déterminés par les joueurs (25%) et les médias (25%). On connaîtra les résultats définitifs le 23 janvier prochain.

Troisième et dernier point sur les votes prévu le 16 janvier.

Retrouvez le premier point sur les votes ici.