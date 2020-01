Kyrie Irving de retour à l’entraînement !

Kyrie Irving a pu s’entraîner avec contact ce jeudi avec les Nets. Le plan pour le meneur, qui a indiqué avoir joué en 4 contre 4 et 5 contre 5, est de participer à plusieurs autres entraînements avant d’être réévalué par l’équipe.

Irving, écarté des terrains en raison d’une bursite à l’épaule droite, a bénéficié d’injections de cortisone récemment et reste sur 24 rencontres consécutives manquées, il n’a pas joué depuis le 14 novembre à Denver. Si sa situation venait à ne pas s’arranger, il devrait passer par la case opération, synonyme d’une absence de 3-4 mois.

En 11 matchs disputés cette saison, l’ex-Celtic tourne à 28.5 points à 44.4% (34.1% à 3-points), 5.4 rebonds, 7.2 passes et 1.1 interception par match en 33.8 minutes de moyenne.

