Jared Dudley : « Ce genre de déclas peut poser problèmes dans une équipe »

Même s’il n’est pas le joueur qui pèse le plus sur un terrain, la voix de Jared Dudley sur les réseaux sociaux est très importante. La raison ? L’ailier des Lakers n’hésite pas à donner son avis sur tous les sujets, et à argumenter ses idées. Sauf sur les tensions qu’il y a eu avec la Chine, où il a cette fois été silencieux. Il explique pourquoi.

« Je ne me censure sur aucun sujet, mais il y en a où je vais être moins bavard. Comme l’incident avec la Chine par exemple. Ce n’était pas pertinent de ma part de parler à ce moment-là. Déjà, je n’avais pas les informations. Je ne savais même pas ce que Daryl Morey avait dit. J’ai dû rechercher ce qu’il a dit, ce qu’il se passait. Donc non, je ne voulais pas parler de ça parce que je n’avais pas les infos, je n’étais pas à l’aise sur ce que je voulais dire. En plus, c’est un sujet sensible. Il y a certains niveaux de sujets, et là ce n’était pas pour moi. » Jared Dudley.

LeBron James, lui, n’a pas eu la même prudence et n’a pas hésité à prendre la parole, créant une politique au passage.

« Ce n’est pas qu’il avait tort, parce que je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui avoir tort. Les idées de LeBron sont différentes. Combien de personnes en NBA sont allées en Chine pendant 18, 19 ans ? Ses idées pour la Chine, vu que c’est l’ambassadeur de la NBA, peuvent être différentes. Ce que je me suis dit c’est : « Hé, est-ce que tu peux dire ce que tu penses, mais attendre que tout le monde soit parti de là-bas pour que ça n’affecte personne ? (Les Lakers et les Nets étaient encore en Chine pour la présaison ndlr). Je ne pense pas que ce soit une mauvaise déclaration. La plupart des gens soutenaient juste Daryl Morey. Mais c’est dur de le soutenir dans ce cas à cause de ce qu’on a enduré pendant ce temps là. Personne ne dit qu’il a eu tort de dire ça, mais le timing est toujours quelque chose d’important. Et il y a des conséquences, je pense que c’est la NBA qui les a assumées. » Jared Dudley.

Dudley a aussi abordé « l’épisode » entre Kyle Kuzma et James justement, qui est parti d’un tweet de l’entraineur de Kuzma.

« Oui, ce genre de déclas peut poser problème dans une équipe, c’est vrai. C’est pour ça que la communication est importante. Les réseaux sociaux sont très très importants quand on essaie de devenir entraîneur ou ce genre de choses. On ne veut pas que quelqu’un d’autre parle en notre nom. Nous sommes adultes, je m’en fous si on a 21 ou 19 ans, quand on a la famille à notre charge, on entre dans un autre monde. Pour nous, c’est important de ne jamais laisser d’autres personnes parler pour nous. Mais Kuz est un pro. Donc non seulement je lui ai parlé de ça, mais les autres joueurs aussi. Je pense que ça a été bon pour lui en plus à propos de sa maturité de gérer tout ça. Quand j’ai entendu qu’il allait rencontrer les médias après ça, c’est quelque chose que j’aurais pu faire aussi. Je serais allé voir les médias et j’aurais dit que cette personne ne parle pas pour moi, que oui, je me suis entrainé avec lui mais que je ne soutiens pas ces idées. »Jared Dudley.

Avant de terminer par évoquer son coéquipier favori aux Lakers.

« Le coéquipier aux Lakers avec qui je préfère passer du temps est LeBron, parce qu’il a la meilleure des histoires, il a vu plein de choses, a côtoyé plein de gens, a gagné plein de titres. C’est comme s’il était une personne de 80 ans, avec des histoires des Guerres mondiales. Ses idées, ses connaissances et les informations qu’il a sont plus impressionnantes que n’importe qui que j’ai pu côtoyer. Il a lui, et Shaquille O’Neal aussi. » Jared Dudley.

Via The Athletic.