Russell Westbrook de retour à Oklahoma City ce soir : « Ils savent qu’il ne faut pas me parler »

Ce soir, l’opposition entre OKC et Houston semble être une belle affiche, d’autant plus que le match sera aussi l’occasion des retrouvailles entre Russell Westbrook et son ancienne franchise. Un moment qui risque d’être rempli d’émotion pour l’ancien joueur drafté par cette même franchise du Thunder. Le Houston Chronicle a d’ailleurs interrogé le meneur à ce sujet et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Oklahoma City compte beaucoup pour lui.

« De toute évidence, ce sera différent. » A déclaré Westbrook. « Mais dans l’ensemble, cet endroit sera toujours spécial pour moi parce que j’y ai grandi. J’y ai passé une grande partie de ma carrière, j’y ai rencontré beaucoup de gens, une bonne organisation, des gens formidables, je n’ai que de bons souvenirs ici. »

Ce soir sera donc la grand retour de Westbrook à la Chesapeake Energy Arena pour la première fois depuis le trade conclu entre les deux franchises en juillet dernier. Lors de la première opposition entre les deux équipes à Houston, Westbrook avait déclaré être exactement le même que contre n’importe quelle équipe.

« C’est comme ça que ça se passe. Quand je joue, je n’ai pas d’amis. » Avait déclaré Westbrook ce soir-là. « Ils savent qu’il ne faut pas me parler. Steven Adams est un ami très proche à moi, mais à l’intérieur des lignes du terrain, il n’y a pas d’amis. Spalding. C’est mon ami. Et mes coéquipiers. C’est tout. Je traite chaque match de la même façon. Je joue et je fais du mieux que je peux. »

Ce soir, à OKC, ce sera certainement différent, notamment si on se rappelle le retour de James Harden après être parti aux Rockets ou plus récemment celui de Kevin Durant. Russell lui, a joué au Thunder pendant les 11 premières saisons de sa carrière et avait même signé une prolongation après les départs d’Harden et Durant. Si on demande à Westbrook quels sont ses meilleurs souvenirs à OKC la réponse est assez explicite.

« Je pourrais donner une longue liste, mais nous en parlerons après le match, car je ne veux pas trop en parler avant la rencontre. » A-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, la rencontre de ce soir devrait laisser place à de belles émotions et il est presque certain que le joueur recevra une standing-ovation à son entrée sur le parquet.