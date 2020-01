Lou Williams : « Nous devons comprendre ce que nous représentons pour les autres équipes de la ligue »

Après avoir concédé pas moins de 272 points sur les deux dernières rencontres, les Clippers avaient besoin de se concentrer sur leur défense. Ils ont ainsi enchaîné deux jours d’entraînement intensif afin de se retrouver en défense et de repartir du bon pied. L’objectif était aussi de retrouver cette mentalité d’outsider qui avait fait leur force la saison dernière.

Ils disposent aujourd’hui d’un bilan de 26 victoires pour 12 défaites, et ce malgré les différentes absences de joueurs dues à des blessures. Cependant, certains joueurs déjà présents l’année dernière veulent voir l’équipe rejouer comme la saison dernière avec la même mentalité.

« Je pense que nous devons nous habituer à comprendre ce que nous représentons pour les autres équipes de la ligue. » A déclaré Lou Williams à propos du statut des Clippers. à ESPN. « Nous avons lâché certains matchs à cause de cela, parce que nous avons joué sans la même mentalité que l’an dernier et sans nous donner l’occasion de gagner. Je pense donc qu’on doit retrouver cette mentalité et retourner bosser. On ne s’attendait pas à rester invaincu, vous savez ? Donc ce n’est pas comme si on devait tirer la sonnette d’alarme. »

Montrezl Harrell a d’ailleurs insisté sur un point mentionné par Doc Rivers après la défaite 140-114 face aux Grizzlies, Les Clippers ne sont pas encore une grande équipe. Point sur lequel Lou Williams a rebondi par la suite.

« Oui, nous n’avons rien gagné, alors c’est un peu la vérité. » A expliqué Williams. « Les grandes équipes ont des bannières accrochées au plafond. Nous n’en avons pas, donc je suis d’accord avec ça. »

La saison dernière, les Clippers ont obtenu un bilan de 48 victoires pour 34 défaites malgré le fait d’avoir échangé leur meilleur scoreur en la personne de Tobias Harris, avant la deadline. Ils ont tout de même atteint les playoffs et se sont inclinés en six matchs contre les Golden State Warriors au premier tour. La saison a été considérée comme un succès pour beaucoup parce que les Clippers ont largement dépassé les attentes et se sont surpassés. Pour Doc Rivers c’est tout l’inverse.

« Ce que je sais de l’an dernier, c’est que nous étions 8 ° à l’Ouest, mais nous étions aussi la 19 ° meilleure défense. » A expliqué Rivers. « Et on a perdu au premier tour. Et je rejette le fait que c’était une si bonne année. On a fait de bonnes choses, mais ce n’était pas assez bien. Je déteste utiliser ça comme référence. C’est vraiment frustrant pour moi. Comme si tout le monde en parlait. Ce n’est pas un point de repère. C’est juste une équipe perdante. »

Les joueurs qui étaient dans l’équipe la saison dernière n’utilisent pas ce bilan et le run en playoffs comme un critère. Mais ils se souviennent de l’attitude affamée et de la mentalité d’outsider qu’ils avaient et ils espèrent pouvoir en redécouvrir une partie en 2020.

« Nous avons deux superstars dans notre équipe maintenant. » A déclaré JaMychal Green. « Il semble que tous ceux que nous jouons nous voient avec une cible et donnent tout ce qu’ils ont. C’est juste un sentiment différent. Défensivement, nous devons juste retrouver notre identité, en jouant dur. Nous n’avons pas joué dur en défense, nos pick & rolls ont été un peu mauvais. Nous ne sommes tout simplement pas nous-mêmes. Nous essayons juste de revenir nous. »

Force est de constater que les Clippers veulent retrouver l’identité qui a fait leur force l’an dernier, mais aussi une grosse présence défensive. Ces deux points-là seront de toute manière obligatoires s’ils veulent prétendre au titre cette saison.