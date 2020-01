Kobe Bryant sur les Lakers 2020 : « Probablement la plus grosse équipe que j’ai jamais vue »

Kobe Bryant était l’invité de Matt Barnes et Stephen Jackson dans le All The Smoke Pod et il a évoqué le cas des Lakers, qu’ils voient très très brillants, alors même que récemment ils étaient dans les bas-fonds de la ligue.

« L’important c’est de garder le cap. Rob (Pelinka, GM) et moi en avons parlé. Ensemble nous ne parlons pas vraiment de moves précis, c’est plus genre, en tant qu’amis, ‘Rob, tu as vu ça avec moi, là tu es en train de le vivre par toi-même, tu sais comment nous l’avons gérer : il faut maintenir le cap. La tempête va faiblir. Continue de maintenir le cap. Fais ton boulot, fais ton boulot, fais ton boulot.’ Mais man, ce qu’il a fait avec cette équipe en deux ans (Matt Barnes le coupe : « c’est incroyable »). Les contrats auxquels ils étaient liés et ce qu’ils ont maintenant dans le roster, c’est probablement la plus grosse équipe que j’ai jamais vue. Ils ont de la taille, ils sont rapides, old school, durs, vraiment durs, des qualités athlétiques. Ils sont fantastiques et je pense que le plus important et ce sur quoi ils doivent vraiment s’investir, c’est la santé. Il faut qu’ils s’assurent qu’ils soient en condition et qu’ils font ce qu’il faut pour être en bonne santé, mais ils ont Judy (Seto, physiothérapeute), c’est la meilleure. Je pense que c’est le plus important pour eux, qu’ils restent en bonne santé. S’ils le sont, ca va être une sacrée autoroute. On devrait avoir un Clippers – Lakers, c’est la direction que cela semble prendre. L’équipe des Clippers est également bien assemblée. Ils ont des chiens. Ils n’ont peur de rien. » Kobe