Steve Kerr à propos de Steph Curry : « Il y a une excellente chance qu’il revienne en mars »

- in Golden State Warriors

By ClemFiz

Invité de l’émission Posted Up par Chris Haynes (Yahoo Sports), Steve Kerr a discuté de futurs retours de ses deux grosses stars : Stephen Curry et Klay Thompson. Le premier s’est fracturé la main gauche fin octobre, le second avait subi une rupture du ligament croisé antérieur durant les dernières Finales NBA. Il est très optimiste concernant le meneur.

« Sa blessure est loin d’être aussi sérieuse que celle de Klay car c’est la main et non le genou. Nous réévaluerons Steph dans le courant du mois de février, mais je pense qu’il y a une excellente chance qu’il revienne durant le mois de mars, en fin de saison. Nos fans méritent de le voir jouer, il meurt d’envie de jouer, nos jeunes joueurs veulent jouer avec lui. Donc si nous pouvons le récupérer à la fin de saison, ce serait génial. Pour Klay, je doute qu’il joue cette saison. » Steve Kerr

Début décembre, Curry était repassé par la case opération pour retirer le matériel posé par les chirurgiens lors de la première opération. Sans lui, les Warriors sont actuellement derniers de la conférence Ouest avec un bilan de 9-30.