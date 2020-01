Bulls : coup d’arrêt pour Wendell Carter Jr.

Wendell Carter Jr. (20 ans, 2,06 m) devrait manquer plusieurs semaines de compétition en raison d’une entorse de la cheville droite un peu particulière (les lésions sont situées haut, au niveau de la syndesmose tibio-fibulaire) révélée par une IRM.

Le sophomore, 7ème choix de la draft 2018 à sa sortie de Duke, tourne cette saison à 11.7 points et 9.9 rebonds de moyenne par match avec Chicago (13-25, 11ème de la conférence Est).

Wendell Carter had to be carried off the court and took a wheelchair to the locker room after badly rolling ankle pic.twitter.com/zbnCQikP1Z

— gifdsports (@gifdsports) January 7, 2020