Brad Stevens : « On a besoin d’un peu plus de la part de tout le monde »

Après une série de 8 victoires en 9 matchs et 3 d’affilée, Boston est successivement tombé à Washington, contre San Antonio et enfin à Philadelphie, jeudi soir. Si le score avait été serré dans la capitale, ça n’a pas été le cas des deux dernières rencontres, respectivement perdues de 15 et 11 points.

« Ça arrive au cours d’une saison. Tu ne peux pas gagner tous les matchs évidemment. On doit mieux jouer. On va continuer à progresser, à apprendre et grandir ensemble, maintenant on va passer au prochain. » Kemba Walker « On a 82 matchs à jouer. On en a perdu 3. Ça va, ça arrive. Ça fait partie de l’année. On continue à bosser, à progresser, on revoit le match et on passe à autre chose. J’ai trouvé qu’on avait joué un très bon basket, mais Philly a gagné (pour la 3ème fois en autant de matchs contre les C’s cette saison). Mais ça va, on jouera mieux au prochain match. » Jaylen Brown « Tu ne vas ni gagner tous les matchs, ni perdre tous les matchs. Tu vas gagner des matchs que tu es censé perdre, perdre des matchs que tu es censé gagner, ça fait partie d’une saison. Mais tu ne peux pas être négatif, baisser la tête, parce que ça ne fera qu’empirer les choses. On doit changer ça nous-mêmes. » Marcus Smart

Walker – malgré une blessure au pouce – et Smart ont terminé meilleurs marqueurs de l’équipe contre les Sixers avec 26 et 24 points, mais sur les 3 derniers matchs de l’équipe, Jaylen Brown shoote à 29.2%, Jayson Tatum 34.7%.

« La ligue est difficile. Tu peux être content de toi et une semaine plus tard plus tellement. On a simplement besoin de plus, d’un peu plus de la part de tout le monde. Je pense qu’on a simplement besoin de mieux exécuter, couper. Le manque de coupes me préoccupe un peu, et de moteur défensif, depuis Noël. » Brad Stevens

Une série de 3 matchs à domicile abordable (New Orleans, Chicago, Detroit) attend désormais les Celtics.

via MassLive