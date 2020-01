Dans l’adversité, Minnesota s’en sort par la défense; Andrew Wiggins : « Avoir confiance en ce que je suis capable de faire »

Karl-Anthony Towns out depuis mi-décembre (genou) et Andrew Wiggins absent 4 matchs (malade) sur les 7 derniers de l’équipe, Minnesota reste pourtant sur 4 victoires sur ses 6 dernières rencontres. À l’image de leur succès sur Portland (116-102) la nuit dernière, durant lequel ils ont tenu les Blazers à leur plus petit quart-temps de la saison (13 points dans le 2ème), les hommes de Ryan Saunders se sont appuyés sur leur défense. Avant ce match, l’équipe se classait en effet 1ère en NBA au defensive rating, avec 103.6 points encaissés pour 100 possessions par match.

« On est une équipe meilleure en attaque quand on défend. Plusieurs gars ont élevé leur niveau de jeu. Tenir une équipe comme ça à 13 points sur un quart-temps c’est fort. » Ryan Saunders « On a découvert notre identité, c’est que la défense va nous porter. C’est cette équipe qu’on doit être tous les soirs. » Josh Okogie

Côté attaque, Wiggins a montré la voie en se montrant efficace au scoring (23 points à 9/15) comme au playmaking (8 passes) en seulement 26 minutes de jeu nécessaires.

« J’étais dans un bon rythme tout le match. C’était le cas de tout le monde, et on a super bien défendu. Notre défense nous a permis de faciliter l’attaque et d’obtenir de très bonnes positions. Je dois continuer, rester agressif et avoir confiance en ce que je suis capable de faire. » Andrew Wiggins

Avec son bilan de 15-22, Minnesota est 11ème de la conférence Ouest.

via StarTribune