Retour (temporaire ?) du beau temps à Cleveland ! « On est derrière lui à 100% »

Le temps d’une soirée au moins, les Cavaliers ont oublié tout leurs soucis grâce à une victoire 115-112 à Detroit. Les résultats de l’équipe (11-27, 13ème de la conférence Est), les rumeurs entourant Kevin Love et les tensions entre lui et le management, l’incident diplomatique provoqué par John Beilein puis ses excuses…

« Nous savions déjà que ce n’est pas ce qu’il voulait dire, donc on a simplement essayé de passer à autre chose et de nous concentrer sur le match. Ce n’était pas très important pour nous. On est derrière lui à 100%. Il essaie de gagner, comme nous. On essaie de gagner ensemble. » Darius Garland

« Il le dit tout le temps, donc tout va bien. Il nous appelle les limaces, parce qu’on est lents. Mais ça va, on savait ce qu’il voulait dire, ça a juste pris des proportions énormes. Tout le monde se trompe, mais il était avec nous ce soir, on a joué pour lui et on savait que ce serait une bonne victoire pour lui. Il était content après le match, on lui a dit qu’on allait aller la chercher celle-là. » Collin Sexton

« C’est du passé. On a géré ça en interne. Vous faites ce que vous avez à faire, nous aussi. Ce soir l’important c’était ce match et les gars sont restés concentrés. Je ne veux pas que cette interview retire en quoi que ce soit combien les gars ont joué dur ce soir. Je suis fier de mes coéquipiers. » Tristan Thompson