Al Horford : « Je m’y attendais en signant ici »; Bientôt un choix à faire pour les Sixers

Philly est désormais à 25-14 cette saison, et 3-0 contre les Celtics (25-11), qu’ils retrouveront une dernière fois le 1er février à Boston. Au niveau des changements opérés par Brad Stevens, Al Horford a été titularisé au poste (et suppléé par Norvel Pelle, voire Ben Simmons) à la place d’Embiid, et Mike Scott au poste 4 à la place d’Horford. Autour d’eux : Harris (16 points), Richardson (29 points) et Simmons (19 points, 9 rebonds).