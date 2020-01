Danny Ainge : « Nous aurons des discussions avant la deadline, comme chaque année »

Les Boston Celtics effectuent un bon début de saison, actuellement 3èmes à l’Est avec un bilan de 25-11. Cependant, pour beaucoup, il manque quelque chose à cette équipe, à commencer par un pivot de meilleure qualité, pour viser plus haut dès cette année. Actuellement dans une situation difficile avec 3 revers de rang, pas question toutefois pour Danny Ainge d’agir dans la précipitation

Un protecteur de cercle serait toutefois le bienvenu, mais il ne sera pas simple d’en trouver un excellent à un prix abordable. En tout cas Danny Ainge va aborder cette deadline toujours avec le même état d’esprit affiché depuis des semaines, voire des années.

« Il y a beaucoup de très bons joueurs en NBA, donc il y a toujours des joueurs que l’on peut obtenir. Mais je ne vais pas arriver à la trade deadline avec plus de stress ou de pression parce que je dois faire quelque chose de mieux. Je ne vois pas les choses comme ça. S’il y a un deal qu’on aime qui se propose à nous, alors on le fera. Dans le cas contraire, on ne fait rien. » Danny Ainge.

Et quand on lui demande si les Celtics sont à un joueur du titre, il réplique :

« Ce genre de terminologie est beaucoup utilisé en NBA et je pense qu’il y a beaucoup d’équipes à qui il ne manque qu’une pièce pour avoir un titre, si c’est la bonne pièce. Par exemple si on se retrouve avec Michael Jordan. Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, d’être à un joueur du titre. Tout dépend de la pièce, et celles qui permettent de changer une équipe sont compliquées à décrocher. On le sait tous en NBA. »