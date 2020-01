Mike Malone : « J’espère que nous allons pouvoir garder cette équipe »

Il y a quelques jours on apprenait que les Denver Nuggets auraient mis sur la liste des transferts deux de leurs joueurs : Malik Beasley et Juan Hernangomez. Ce n’est pas forcément une surprise puisque les deux sont en fin de contrat et n’ont pas signé de prolongation, et pas moins de 5 autres joueurs de l’effectif sont en fin de contrat : Paul Millsap, Mason Plumlee, Jerami Grant (player option), Torrey Craig ou encore PJ Dozier. Les dirigeants pourraient donc tenter d’en profiter pour récupérer une monnaie d’échange en retour et ainsi ne pas les perdre sans contrepartie cet été. Mais Mike Malone espère bien que ce ne sera pas le cas

« J’espère que nous allons pouvoir garder cette équipe. Je sais de quoi est capable cette équipe puis quand vous savez que vos gars ont été testés en playoffs, y sont déjà allés, et peuvent élever leur niveau quand il y a des absents, c’est vraiment rassurant et c’est réconfortant. Mais je sais aussi que c’est un business. Je sais que tous ces gars veulent jouer. Nous avons six gars qui sont en fin de contrat. Quand vous additionnez tout ça, cela rend la tâche très difficile pour tout le monde, mais je ne pourrais être plus fier de la façon dont nous avons géré ça. » Malone

Bealsey, qui intéresserait les Sixers, et Hernangomez sont clairement les plus susceptibles de partir