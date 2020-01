Doncic : « J’avais l’impression de ne pas savoir jouer au basket »; Carlisle : « Il se passe des choses franchement choquantes »

Les Mavs ont perdu pour la 5ème fois en 7 rencontres cette nuit contre les Lakers (129-114) dans un match frustrant pour Luka Doncic. Auteur de 25 points à 8/19 (8/13 aux lancers, 1/5 à 3-points), 10 rebonds et 7 passes, il a commis 5 ballons perdus et raté 5 lancers-francs rien qu’en première mi-temps (6 en tout). Une première mi-temps dominée 79-58 par Los Angeles. Après un 0/2 aux lancers-francs à 1’53 de la pause, le Slovène a déchiré son maillot en deux de rage alors qu’il revenait en défense.

« C’est un gars qui veut gagner et qui se frustre. Je comprends ces émotions. Il traverse beaucoup de choses cette année, beaucoup de situations différentes, avec des performances exceptionnelles et d’autres soirs où les défenses prennent des libertés avec lui et le défoncent. Il apprend à gérer tout ça, mais ce n’est pas facile. Vous savez, quand j’avais 20 ans, je me promenais sur le campus de l’université de Maine en tant que freshman. Lui est dans sa deuxième année NBA et s’apprête à être titulaire au All-Star Game. On doit bien comprendre qu’il est encore jeune. Il a des années d’avance en termes de jeu et de capacités, mais on traverse un moment difficile. Tout le monde doit essayer de contenir au mieux ses émotions. » Rick Carlisle