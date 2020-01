Jae Crowder : « Je suis fier comme un papa »

Grâce à leur victoire de cette nuit face aux Spurs (134 à 121), les Grizzlies se retrouvent à la huitième place de la conférence Ouest, synonyme de qualification en playoffs. La route est encore longue, et rien ne dit que la franchise du Tennessee fera partie du cut à la fin de la saison. Mais il y a encore quelques mois, personne n’aurait misé la moindre pièce sur la présence des Grizzlies dans la course aux playoffs. Du coup, Jae Crowder, en tant que joueur le plus âgé du groupe du haut de ses…29 ans est fier de ses coéquipiers.

« Je suis fier comme un papa. Ça fait tellement de bien de voir que le travail paye. » Jae Crowder.

Et il peut l’être. Alors que tout le monde disait les Grizzlies trop jeunes pour être performants, ils ont appris à vitesse grand V. Et cette nuit, dans un match important dans la course aux playoffs, deux joueurs de 20 ans ont mené la charge : Ja Morant et Jaren Jackson Jr, qui ont cumulé 46 points. Sur les 17 derniers matchs, les Grizzlies en sont à 11 victoires. De quoi monter sur la huitième marche de la conférence. Et avec la manière, puisque les hommes de Taylor Jenkins ont en plus cumulé 39 passes décisives.

« C’est ben de voir qu’ils s’entendent aussi bien. Ces gars aiment jouer ensemble, ils sont altruistes, n’ont pas beaucoup d’égo. Ils vont juste sur le terrain et jouent, se donnent à fond. Ils s’amusent et c’est pour ça que nous sommes aussi fort en attaque. » Taylor Jenkins. « On est altruiste, on se fait confiance et on joue ensemble. Personne n’estime qu’il a plus d’importance que le groupe. Tous les gars sur le terrain sont sur la même longueur d’onde. » Jae Crowder.

Les Grizzlies sont actuellement à 17 victoires pour 22 défaites, et un calendrier assez abordable les attend, puisqu’ils vont enchaîner quatre matchs à domicile et huit de leurs 11 prochains adversaires ont des bilans négatifs.

Via Commercial Appeal.