Quand LeBron a rejoint Miami ? Paul Pierce : « Je savais que notre run était terminé »

Dans le podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, All The Smoke, Paul Pierce a expliqué qu’au moment de l’annonce de la formation du Big Three LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh à Miami, il a tout de suite compris que les chances de Boston de revenir en Finales serait très compromises…

« Matt Barnes : – Donc LeBron va à Miami… Paul Pierce : – Parce qu’on l’y a envoyé. On l’y a envoyé, il n’arrivait pas à passer le Big Three, il est allé chercher le sien. Matt Barnes – Parle nous de ça, parce qu’il y a eu des batailles aussi. Paul Pierce : – Oui, quand ils ont fait ça je ne vais pas mentir… quand ils ont dit que LeBron, Wade et Bosh étaient dans la même équipe j’étais genre : ‘What ?! Personne ne va les battre’. Je savais que notre run est terminé. »