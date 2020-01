Le Magic demande deux Disabled Player Exceptions pour remplacer ses blessés

- in Infos NBA

By WilhemLF

Le Magic n’a pas eu de chance ces derniers jours puisqu’il a perdu pour de longues semaines (dans le meilleur des cas) Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu, les deux blessés au genou. Le premier va être réévalué d’ici 10 semaines et le second 12.

Comme les deux joueurs jouent au même poste (ailier fort), ces deux absences longue durée vont faire un gros trou dans la rotation du Magic. Pour le combler, l’équipe floridienne a demandé à la ligue deux Disabled Player Exceptions. Ces exceptions leur permettront de recruter des joueurs pour compléter le roster à hauteur de la moitié du salaire du joueur remplacé. Pour Aminu, cette somme s’élève à 4,6 millions et pour Isaac, 2,9. À noter que ces exceptions peuvent servir également à recruter un joueur via les waivers (enchères après qu’un joueur soit coupé) ou être incluses dans un trade. Par contre, pas question de dépasser les 15 places de roster réglementaire, même avec ce dispositif.

Il reste maintenant à la NBA d’accepter ou non cette demande. Pour cela, elle va estimer si les deux joueurs sont plus susceptibles d’être absents jusqu’au 15 juin que de revenir d’ici là.